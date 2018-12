Pogba kiitis Solskjaeri ja viskas kivi Mourinho kapsaaeda

Kui Pogbal paluti detsembri alguses vallandatud Jose Mourinho ja Solskjaeri mängustiile võrrelda, vastas prantslane: "See on erinev. Me oleme nüüd ründavamad, mängime märksa kõrgemal ja loome tänu sellele rohkem võimalusi. Meie tahame rünnata, meie treener tahab rünnata."

Pogba lisas, et norralasest juhendaja on taastanud ka mängijate usu endasse. "Vahest me mõistsime taas, et oleme Manchester United ja peame kuuluma tabeli tippu. Seda on mängijate reaktsioonidest näha. Kõik naudivad taas jalgpalli ja just seda me vajamegi. Töötame üksteise heaks ja see toob ka tulemuse," lisas suvel Prantsusmaaga maailmameistriks kroonitud 25-aastane poolkaitsja.

Kolm järjestikust võitu on tõstnud Manchester Unitedi Premier League`is viiendal positisoonil asuvast Arsenalist vaid kolme punkti kaugusele. Veel detsembri alguses oli vahe kaheksa silma.