Esmaspäevases Inglismaa FA karikasarja kohtumises tugevuselt viienda liigataseme meeskonna Sutton Unitedi ja Arsenali vahel vahetuspingil pirukat söönud Suttoni väravavaht Wayne Shaw otsustas oma sportlaskarjäärile punkti panna.

46-aastasest ja pea 130-kilosest väravavahist sai enne mängu Arsenaliga Inglismaal tõeline meediastaar - just tema oli imelise karikateekonna seljataha jätnud Suttoni meeskonnas kõige värvikam kuju ning intervjuusid jagas ta kõikvõimalikele väljaannetele nii Inglismaalt kui mujalt.

Enne mängu Arsenaliga pakkus kihlveokontor SkyBet koefitsiente sellele, kas mees jääb matši ajal pirukat mugides kaamerate ette. Täpselt nii lõpuks ka juhtus - koheselt alustas sealne hasartmängukomisjon uurimist, ega Shaw sellega kihlveoreegleid ei rikkunud.

Nüüdseks on selge, et need paar ampsu said lisaks varuväravavahi kohale ka treeneritetiimis kaasa löönud mehele klubis saatuslikuks. "See oli suur pettumus. Ärkasin hommikul suure kriitikatormi saatel üles ja see oli teema, millega seejärel väga kiiresti tegelesime," sõnas meeskonna peatreener Paul Doswell.

"Wayne avaldas klubi juhatusele täna hommikul ise soovi lahkumiseks ja see soov ka rahuldati. See on kurb lõpp ühele muidu ilusale loole."