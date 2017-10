PILTUUDIS | Liverpool soovis sünnipäevalaps Ragnar Klavanile õnne

Ühtlasi meenutatakse, et Eesti jalgpallikoondislane tegi endale ilusa kingituse juba laupäeval, kui aitas Liverpoolil võita Huddersfield Towni 3:0.

He toasted a clean sheet on Saturday and today he celebrates a birthday 🎂

Enjoy it, Ragnar Klavan! 🎉 pic.twitter.com/BDbz4AKIxr— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2017