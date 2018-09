Petr Čech kritiseeris Arsene Wengeri juhendamisstiili

"Varem oli Arsenalis mängupilt olulisem kui matši eest saadavad punktid. Kuid see pole õige tee, kuidas meistritiitleid võita. Vahel on vaja võita ka koleda mänguga, langeda kaitses madalamale, sulgeda uks ja võtta 1:0 võit," rääkis Čech pärast 2:0 võitu Evertoni üle ajalehele The Sun.

"Kui ma kolm aastat tagasi Chelseast Arsenali tulin, siis jäi just sellisest suhtumisest puudu, sest kõige olulisem oli alati mängida Arsenali stiilis," lisas kogenud väravavaht.

Arsenal on alustanud Emery käe all Inglise liigat nelja võidu ja kahe kaotusega, millega jagatakse hetkel 5.-6. kohta koos Tottenhamiga. Ainsana jätkab kuue vooru järel täiseduga FC Liverpool.