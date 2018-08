Petr Cech: Arsenali ülestöötamine uue peatreeneri poolt võtab aega

"Inimesed peavad aru saama, et kui sa hakkad meeskonda üles ehitama uue peatreeneriga ja temale sobival viisil, siis see võtab aega," sõnas 36-aastane Cech. "Usun, et meil on siiamaani läinud hästi. Peame osade asjadega veel kohanema, kuid oleme õigel teel."

"Täna oli meil vastaseks suurim tiitlipretendent," sõnas Cech pärast mängu. "Järgmisel nädalal on meil taas suur kohtumine ees, aga me oleme selleks tänu Cityga kohtumisele paremini valmistunud."

"Teadsime, et mäng Manchester Cityga tuleb raske," lisas Cech mängu kohta. "Me püüame ehitada meeskonda ning leida sobivat stiili mängimiseks. Oleme teinud seda viis nädalat. City on teinud seda juba kolm aastat, mis oli neile loomulikult eeliseks."

Londoni Arsenal läheb Premier League'i teises voorus vastamisi linnarivaali Chelseaga.