Peter Schmeichel kaalub Manchester Unitedisse naasmist: klubisse on vaja tagasi tuua Sir Alex Fergusoni mentaliteet

Manchester Unitedi meeskonnal puudub jalgpallidirektori ametikoht ning Inglismaa meedias levivad jutud, et selline töökoht sinna varsti luuakse. Jalgpallidirektori kohaga on seostatud Bundesliga kõrgliiga klubi RB Leipzigi noorte talentide otsijat Paul Mitchelli, kirjutab BBC.

Endine Manchesteri väravavaht Peter Schmeichel avaldas, et on samuti sellest kohast huvitatud. "Kaalun sellele kohale kandideerimist," sõnas Schmeichel BBC-le. "Tahaksin väga millalgi jalgpalli juurde naasta. Tean, et olen saamas vanemaks, kuid minu elu on palju muutunud pärast jalgpallurikarjääri lõpetamist."

"Kõige olulisem on saada Manchester United tagasi õigele rajale ja tuua õige identiteet tagasi," lisas 55-aastane taanlane. "Tahaksin näha seal kedagi, kes on mänginud Unitedi eest ja tuua Sir Alex Fergusoni mentaliteet tagasi klubisse."

"Ma mõtlen sellele, kas mul on piisavalt oskusi selle töö jaoks. Kavatsen jõulude ja aastavahetuse ajal tõsiselt mõelda sellele ja siis teen otsuse."

Schmeichel mängis Unitedis aastatel 1991-1999 ning tuli viiekordseks Premier League'i võitjaks. Lisaks võitis ta 1999. aastal Meistrite Liiga ja võitis kolmel korral Inglismaa karika.