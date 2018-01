Pep Guardiola tiitlivõimalustest: miski pole veel otsustatud

Manchester City peatreener Pep Guardiola kiitis pärast 3:4 võõrsilkaotust Liverpooli, kes tõusis tabelis kolmandale kohale.

City edu Manchester Unitedi ja Liverpooli ees on 15 punkti, kuid Guardiola ei taha veel enda meeskonnale Premier League'i kulda kaela riputada.

"Õnnitlused Liverpoolile. Pean vastasele au andma," ütles Guardiola Sky Sportsi intervjuus.

"Me teame, kui keeruline Anfieldil mängida on ja kui agressiivne Jürgen Kloppi meeskond võib olla. Üritasime rünnakuid hästi üles ehitada ja leida vabu ruume, aga au neile!"

"Nad alustasid mängu hästi ning kui me toibusime, siis me viigistasime," jätkas hispaanlane. "Teist poolaega alustasime palju paremini ning mäng oli meie kätes. Meil oli veel üks või kaks võimalust, aga olukorra lõpetamine andis soovida. Nad ei suutnud järjest kahte-kolme söötugi teha, aga skoor muutus 10-15 minutiga 1:1 pealt 4:1-ks."

"Sellest oli raske taastuda. Aga me hoidsime pea püsti ning lõime veel kaks väravat. Kasu sellest kahjuks enam polnud. Sellised olukorrad tuleb hooaja jooksul lihtsalt üle elada. Sa võid kaotada ühe väravaga, aga pead säilitama stabiilsuse."

Guardiola lisas, et kuigi City seis tabelis on endiselt soodne, pole Premier League'i tiitel veel otsustatud: "Olen igal pressikonverentsil öelnud: "Ei, see ei ole veel tehtud." Sest meil on veel palju raskeid mänge ees. Sa pead kogu aeg järgmisele mängule keskenduma. Tegime seda kuni praeguseni ning lõpuks me enam ei suutnud võita. Kaitseme oma positsiooni mäng mängu haaval. Reaalsus on see, et me kaotasime mängu ja meil on nüüd terve nädal, et taastuda ja valmistuda Newcastle'i jaoks."