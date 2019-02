Pep Guardiola: tiitliheitluses võib kõik muutuda ühe hetkega

Cityle tõid eile 2:0 võidu Evertoni üle Aymeric Laporte ja Gabriel Jesusi tabamused. Nii Liverpool kui Cityl on kogutud 62 punkti, ent parem väravatevahe annab edu Cityle. Tõsi, Liverpoolil on üks kohtumine vähem peetud.

"Praegune seis on palju parem. Oleme küll ühe mängu rohkem teinud, aga oleme andnud endast parima, mis võimalik," sõnas Guardiola pärast eilset kohtumist. "Reaalsus on see, et kui kuu aega tagasi Liverpooli vastu mängisime, oleksime võinud kümne punktiga maha jääda (City võitis 2:1 -toim)."

"Mõned päevad tagasi oleksime võinud olla seitsmega maas, nüüd oleme liidrid. Parim nõuanne, mida siit anda saab - ärge kunagi andke alla. See on õppetund kõigile sportlastele. Proovi võita kohtumisi, sest elu võib muutuda hetkega."

Pühapäeval võõrustab City Londoni Chelseat. "Meid ootab ees suur väljakutse. Chelsea on suurepärane meeskond, kellel on olnud nädal aega valmistumiseks. Tegu on meie jaoks nagu finaaliga. Kui suudaksime sealt kolm punkti võtta, oleks see suur samm edasi."