Pep Guardiola politsei vägivallast: kataloonlased läksid valima, mitte panka röövima!

Manchester City jalgpalliklubi hispaanlasest peatreener Pep Guardiola on nördinud, et Kataloonia iseseisvumisreferendumist kujunes Hispaania märulipolitseinike jõudemonstratsioon.

Kuna Hispaania valitsus on kuulutanud referendumi seadusevastaseks, üritasid märulipolitseinikud hääletust vägivaldselt takistada. Üle maailma levisid videod kaadritest, kus politseinikud hääletusjaoskondi rahvast tühjendades inimestele jalahoope jagasid või isegi eakamaid daame juustest tirides lohistasid. Kokkupõrgetes sai vigastada üle 760 inimese.

Barcelonas sündinud Guardiola, kes on Kataloonia uhkust FC Barcelonat esindanud nii mängija kui peatreenerina, mõistis vägivaldse rünnaku teravalt hukka.

"Üle 700 inimese sai vigastada - inimesed, kes läksid hääletama, mitte panka röövima!" teatas Guardiola, vahendab BBC Sport.

"Hispaania üritab reaalsust varjata, kuid ülejäänud maailma meedia kajastab juhtunut. Kaadrid on ilmekad ja kõik juba teavad, mis juhtus. Hispaania on imeline riik oma kirjanduse, spordi ja linnadega. Kuid tuleb mõista, et seal elab suur hulk inimesi, kes tahaks oma tulevikku ise määrata," lisas Guardiola.