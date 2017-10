Pep Guardiola ajas ebaõnnestunud mängu palli süüks

Inglismaa jalgpalli meistriliigat juhtiva Manchester City peatreener Pep Guardiola tuli pärast karikamängu välja omapärase vabandusega.

Nimelt teatas hispaanlane esiliigaklubi Wolverhamptoni alistamise järel, et normaal- ja lisaajal jäid väravad löömata Mitre palli tõttu.

"See pall on liiga kerge, see lendab kõikjale, see pole sugugi hea mänguvahend" kurjustas Guardiola. "Sellega on võimatu väravaid lüüa. Kõik mängijad küsisid, et mis asi see on."

Manchester City alistas eile liigakarikasarjas Wolverhamptoni penaltiseerias tulemusega 4:1.