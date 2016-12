Londoni Chelseaga Premier League'is 11 järjestikust võitu saanud Pedro võrdles Chelseaga võitmist oma ajaga Barcelonas.

"See ei ole minu jaoks midagi uut, aga selles liigas on see keeruline. Siin on asjad teistmoodi. Barcelonas on see normaalne, kui võidad väga suure osa mängudest ning sageli on see liiga lihtne," rääkis 29-aastane Pedro, kes võitis Barcelonaga sisuliselt kõik, mis võimalik.

"Premier League'is on aga konkurents nii kõva, et 11 võitu järjest on tähelepanuväärne saavutus. Rekord on 14, eks? Ainult kolm võitu veel, aga see saab olema väga raske."

Premier League'i rekord kuulub tõepoolest Arsenalile, kes suutis sajandi alguses võita 14 mängu jutti.

"Hispaanias on asjad teisiti. Barcelonal on pidevalt võimalusi mänge võita, Inglismaal on see aga palju keerulisem. Seda näeb nädalast nädalasse - parimad meeskonnad kaotavad pidevalt tabeli teise poole meeskondadele, sest tase on tugevam."