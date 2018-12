Johnson mõisteti vangi 2016. aasta märtsis ning kuigi talle määrati kuueaastane vangistus, on tal võimalik hea käitumise eest vabaneda, kui täitub kuuest aastast pool ehk kolm aastat. Seega võib Johnson juba mõne kuu pärast vaba mees olla.

Inglismaa meedia kirjutab, et Johnsonil on plaan ennast tippklubidele pakkuda ning lausa anuda, et keegi talle taas võimaluse annaks.

"Päris ausalt - ma arvasin alguses, et ta teeb nalja, aga ta rõhutas, et on surmtõsine," olevat Johnsoni õde Faye sõbrannadele rääkinud.

Praeguseks 31-aastane Johnson on vanglas head füüsilist vormi hoidnud ning jalgpalli mänginud ning loodab tõsimeeli, et saab kuskil uue võimaluse. Kui 12 korda Inglismaa koondist esindanud mees peaks tõesti platsile naasma, on tõenäoline, et see oleks kodumaast kaugel, näiteks Lähis-Idas või Hiinas.