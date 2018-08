Paul Scholes: Manchester Unitedil pole piisavalt kvaliteeti, et tiitleid võita

"Kui vaadata Manchester Cityt ja Liverpooli, siis on selge, et Unitedil pole piisavalt kvaliteeti, et nendega samal tasemel olla," sõnas 43-aastane Scholes. "Liverpool tegi suvel mitu head ostu."

"Ma ei näe võimalust, et United võiks Cityle see hooaeg järele jõuda. Cityl on hea meeskond, suurepärane peatreener ja tugevad mängijad. Lisaks on neil kindel mängustiil, mida nad järgivad."

"Jääb mulje, et United ei tea täpselt, kuidas mängida," lisas Scholes. "Ei ole täpselt aru saanud veel, missugune on Unitedi koosseis ning kuidas nad mängima hakkavad. Ma ei usu, et nad see aasta tiitlile võitlevad."

Paul Scholes esindas Manchester Unitedit 20 hooaja jooksul kokku 718 korda ning lõi 155 väravat. Ta on 11-kordne Premier League'i ja kahekordne Meistrite Liiga võitja.