Paul Pogba vihjas, et vahetab jaanuaris klubi

Suvel Prantsusmaaga maailmameistriks tulnud Pogba ütles enne tänast Saksamaaga mängu: "Spekulatsioone on palju olnud, kuid hetkel on mul leping Manchesteriga. Praegu on minu tulevik seotud Unitediga, kuid kes teab, mis võib paari kuu pärast juhtuda."

Pogba pole varjanud, et ta ei tunne end Unitedi peatreeneri Jose Mourinho käe all mängides hästi. "Meil on vaid jalgpalluri ja treeneri vaheline suhe. See on tõsi. Aga ühte asja võin ma küll tunnistada: ma annan endast alati 100% sõltumata sellest, kes on minu treener. Annan Unitedi eest alati kõik," lisas prantslane Sky Sports Germany`le.

Nii Barcelona kui Pogba endine koduklubi Torino Juventus pole teinud saladust, et tahaks Pogba enda rivistusse osta.

25-aastane Pogba on alustanud tänavust hooaega resultatiivselt - nelja Premier League`i mänguga on tema arvel kaks väravat.