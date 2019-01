Paul Pogba vend kritiseeris Mourinhot: Mourinho oli probleemide põhjuseks, talle meeldib olla tähelepanu keskpunktis

Jose Mourinho ja Paul Pogba omavahelised suhted Unitedi ajal olid keerulised, mis tipnesid sellega, et portugallasest peatreener oma mängijat avalikult mitmel korral kritiseeris ning mängudeks pingile jättis.

Pärast Mourinho vallandamist asus Unitedi peatreeneriks klubi ründelegend Ole Gunnar Solskjaer, kelle käe all on taas heasse vormi sattunud ka Pogba. Prantslane on Solsjkaeri käe all löönud nelja kohtumisega neli väravat ning andnud kolm tulemuslikku söötu.

"Mourinho oli Unitedis probleemiks," rääkis Pogba vend Mathias Prantsusmaa raadiojaamale RMC. "Nii riietusruumis kui sealt väljas oli Mourinho probleemide põhjustajaks. Mourinho tahab ise olla maestro ning talle meeldib olla tähelepanu keskpunktis."

"Pauli jaoks pole see aspekt oluline," jätkas Mathias. "Kui sina austad teda, austab tema sind."

Mathias Pogba on samuti jalgpallur, kes esindab praegu Prantsusmaa tugevuselt kolmandas liigas mängivat klubi Tours FC.