Paul Pogba üleminek Manchester Unitedisse sattus FIFA uurimise alla

Rahvusvaheline Jalgpalliliit FIFA teatas, et on võtnud luubi alla prantslasest poolkaitsja Paul Pogba ülemineku Juventusest Manchester Unitedisse, kuna mehe agent Mino Raiola olevat teeninud tehingust pea 49 miljonit eurot.

Pogba üleminek läks rekorditeraamatusse. United maksis tema eest 89 miljonit naela ehk 106 miljonit eurot, millest 41 miljonit naela (48,7 miljonit eurot) olevat läinud agendi taskusse. Seda olevat ette näinud kokkulepe Juventusega, et kui Raiola esindatud mängija üleminekusumma ületab 47 miljonit eurot, tilgub 50 protsenti summast tema rahakotti.

FIFA kahtlustab, et selle kokkuleppega on rikutud kolmandate osapoolte omandiõiguse seadust. Unitedil on palutud alaliidule esitada kõik Pogba üleminekuga seotud dokumendid.

Itaallasest agendi kätetöö oli ka Zlatan Ibrahimovici ja Henrikh Mkhitaryani toomine Manchesteri.

Mino Raiola Foto: AFP/SCANPIX

Raiola ja teiste superagentide tehingutest on Saksamaa ajakirjanikud Rafael Buschmann ja Michael Wulzinger kirjutanud terve raamatu. Sel nädalal ilmavalgust näinud teos kannab pealkirja "Football Leaks: The Dirty Business of Football" (tõlk: "Jalgpalli lekked: jalgpalliäri räpane pool").

Raamatust selgub, et Raiola pakkus Pogbad Unitedile juba 2012. aastal, kui prantslane oli alles 19-aastane, kuid Sir Alex Ferguson olevat tehingule kriipsu peale tõmmanud väitega, et "sellisele diilile ei paneks allkirja isegi mu chiuauad". Šotlane sõimas agendi läbi ja sinna see toona jäi.

Raiola olevat raamatu kohaselt niivõrd libe sell, et teenib üüratuid summasid isegi siis, kui üleminekud katki peaksid jääma. Nii näiteks oli tal 1. märtsil 2014 sõlmitud lepingusse Dortmundi Borussiaga sisse kirjutatud, et kui Saksa klubi miskipärast Mkhitaryani enne lepingu lõppemist maha ei müü, kasseerib Raiola ikkagi mitu miljonit. Mullu suvel armeenlane siiski Unitedile müüdi ja Raiola napsas üleminekusummast muidugi kopsaka protsendi.