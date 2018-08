Paul Pogba oma olukorrast Manchester Unitedis: ma ei saa kõigest rääkida, muidu saan trahvi

"Kui sa pole õnnelik, ei saa sa anda endast parimat," vahendas BBC Sport prantslase sõnu. "Ma ei saa kõigest rääkida, muidu saan trahvi."

"Mina mängin ikka samamoodi, ehkki meeskond on loomulikult teine," vastas Pogba küsimusele, mis on erinevat Manchester Unitedi ja Prantsusmaa koondises mängimise eest. "Ma naudin jätkuvalt jalgpalli mängimist, aga lihtsam on mängida, kui tunnen end mugavalt ja enesekindlalt."

"Ma olen alati armastanud Manchester Unitedit," lisas Pogba. "Olen selle klubi akadeemia mängija ning esindusmeeskonda jõudmine oli unistuse täitumine."

Uue hooaja algus on siiski olnud Pogbale paljulubav. Premier League'i avamängus kandis Pogba kaptenipaele ning lõi värava, mis aitas Manchesteri 2:1 võidule Leicester City vastu.