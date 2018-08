Paul Pogba agent vastas Paul Scholesi kriitikale: Scholes ei tunneks tõelist liidrit ära ka siis, kui tema ees seisaks Winston Churchill isiklikult

Manchester United kaotas pühapäeval Premier League'is 2:3 Brighton and Hove Albionile. Scholes pidas kaotuse üheks süüdlaseks just kaptenipaela kandnud Pogbat.

"Arvasin, et Pogba on hea liider, aga ma eksisin," sõnas Scholes pärast mängu. "Pogba mängis taas halvasti. Ta on väga ebastabiilne."

Pogba agent Mino Raiola astus oma mängija kaitseks välja. "Mõned inimesed peavad avalikult rääkima, sest kardavad, et neid unustatakse muidu ära. Scholes ei tunneks tõelist liidrit ära isegi siis, kui Sir Winston Churchill isiklikult tema ees seisaks."

"Paul Scholes peaks hakkama spordidirektoriks ja soovitama Ed Woodwardil (Manchester Unitedi tegevjuht - toim) Pogba maha müüa," kirjutas Raiola irooniliselt oma Twitteri kontol.

Pogbat on suve jooksul seostatud üleminekuga FC Barcelonasse. United teatas suvel, et Pogba pole müügiks.

