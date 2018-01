PAREMAD PALAD | Kultuskangelane Klavan andis Liverpooli fännidele taas tohutult huumorimaterjali

Ragnar Klavan oli juba enne oma eilset väravat Liverpooli fännide seas naljaga pooleks kultusheerose staatust omamas, kuid tema võiduvärav Burnleyle tõstis eestlase veelgi auväärsemale kohale.

Sellest johtuvalt ei olnud Liverpooli fännid ka Klavani-teemaliste naljadega kitsid ning tootsid eile palju mõnusat huumorit.

Toome alljärgnevalt ära mõned paremad mõttevälgatused:

1. Klavan Barcelonasse!

Kui Nike'i kodulehekülg paigutas mõned päevad tagasi Liverpooli tähe Philippe Coutinho Barcelona nimekirja, siis fännide ja Photoshopi abiga reklaamib Nike nüüd Barca mängijana hoopis Klavanit!

Üks kommentaator sõnas pildi all: "Tean, et see on nali, aga me peaks asja rahulikumalt võtma. Muidu jääb Ragnar veel tõesti suurklubidele silma!"

2. Viiking Ragnar

Juba klubiga liitumise ajast saati on Klavan fännide seas tuntud viikingina - seda tema eesnime tõttu, mida ta jagab kuulsa viikingipealiku Ragnar Lodbrokiga. Seega polnud ime, et väravafotost ilmusid välja ka erinevad viikingiteemalised fototöötlused.

3. Klavan on kõvem mees kui Ronaldo, Messi ja Neymar kokku!

"Ragnar Klavan on 2018. aastal löönud rohkem väravaid kui Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ja Neymar kokku!"

Kõik on õige!

4. Klavan d'Or

Maailma parimale jalgpallurile välja antav auhind Ballon d'Or nimetatakse kuuldavasti ümber - uueks nimeks Klavan d'Or!

5. "Klavan tegi selfie koos kaitsjatega, kes on temast paremad"