Özil on klubivahetuses nii kindel, et teatas tiimikaaslastele uue klubi nime

Arsenali poolkaitsja Mesut Özil kavatseb talvel klubi vahetada - Inglise meedia kirjutab, et sakslane rääkis oma plaanist kindlas kõneviisis juba ka meeskonnakaaslastele.

Özili leping Arsenaliga lõpeb selle hooajaga ning klubi peatreener Arsene Wenger on tunnistanud, et kui mehelt uut allkirja ei saada, võidakse ta jaanuarikuise üleminekuakna jooksul maha müüa.

Nüüd ongi Özil tiimikaaslastele juba teada andnud, et siirdub jaanuaris Manchester Unitedisse. Manchesteris ootab teda pikisilmi Unitedi peatreener Jose Mourinho, kes on teda nimetanud maailma parimaks number kümneks ning kellega töötati mõned aastad tagasi koos ka Madridi Realis. Kuigi meeste suhted jahenesid 2013. aastal, kui Real Özili ootamatult maha müüs, saadakse nüüd taas hästi läbi ning taaskohtumine on väga tõenäoline.