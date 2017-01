"Ma mõtlesin, et mina võtan lisakilosid juurde, kuid siis nägin oma endist tiimikaaslast Ronniet!" säutsus Owen.

Brasiilia ründekuulsusele selline nali meelt mööda ei olnud. "Ma olen šokeeritud, kui suurt tähtsust minu kaalule kõikjal maailmas osutatakse. Ma ei tea, miks see on nii oluline teema, ausalt ei tea," kommenteeris Ronaldo väljaandele AS.

Owen kohtus klubikaaslastega laupäeval, kui Bernabeu staadionil anti enne Reali ja Granada mängu Portugali tähele Ronaldole üle Ballon d`Or`i auhind.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

