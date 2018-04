OTSEBLOGI | Ragnar Klavan kuulub kohtumises Stoke'iga Liverpooli algkoosseisu

Inglismaa Premier League'is tehakse täna algust 36. mänguvooruga. Vooru avab Liverpooli ja Stoke City kohtumine, kus kodumeeskonna algrivistuses jookseb platsile ka Ragnar Klavan.

Pärast teisipäeval Meistrite liigas saadud võimsat 5:2 võitu AS Roma üle tuleb Liverpoolil taas platsile joosta ka koduliigas - seda enne kolmapäeval toimuvat kordusmatši Roomas.

Anfieldil toimuvas kohtumises võetakse vastu Stoke City – meeskond, kes üritab veel iga hinna eest liigasse püsima jääda. Väljavaated ei ole nende jaoks igatahes just kõige paremad: tabelis ollakse alles 19. kohal, vahe turvalise tsooniga, kus on ühe mängu vähem pidanud Swansea, on neli punkti. Stoke võitis viimati mõne kohtumise 20. jaanuaril, enne seda 23. detsembril.

Liverpoolil näib samal ajal sisuliselt kindlustatud olevat koht esinelikus, viimastes voorudes pannakse paika lihtsalt lõppkoht.

Kuigi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp annab täna mitmetele põhimeestele puhkust, alustavad sellegipoolest põhikoosseisus kaks põhilist ründejõudu, Mohamed Salah ja Roberto Firmino.