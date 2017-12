OTSEBLOGI | Premier League'i "Boxing Day": Tottenham möödus tabelis Liverpoolist, Klavan võistlustules päeva viimases mängus

Premier League'i 20. voor

ŠOKK! Esimese värava kell 17 alanud mängudes lööb Burnley 3. minutil Manchester Unitedile!

Harry Kane postitas riietusruumist: https://twitter.com/HKane/status/945669662821552128

Kuus järgmist mängu on alanud. Näis, kus esimesena sahiseb...

Hetke tabeliseis:

Mäng läbi! Tottenhamile 5:2 võit. Seitse mängu täna veel, neist kuus algavad kell 17. Liverpool võtab vastu Swansea kell 19.30.

Alan Sheareri rekord kübaratrikkide arvestuses polegi enam teab mis kaugel: https://twitter.com/GracenoteLive/status/945659479072432129

Statistikat muudkui tuleb. Viimati nähti Boxing Day'l kübaratrikki 2012. aastal. Kokku on sellega hakkama saanud vaid kuus mängijat. https://twitter.com/GracenoteLive/status/945655973653504000

Kane'i kolmas värav:

Southampton vähendab 82. minutil kaotusseisu 2:5-le. Jala sai valgeks serblane Dusan Tadic.

Harry Kane'i mütsitrikk on tõsiasi. 67. minutil vahetatakse tablool numbrid 5:1-ks. 56 väravat ühe kalendriaasta jooksul klubi ja koondise eest. Tehke järgi või makske kinni! https://twitter.com/OptaJoe/status/945654559640342528

Sünnipäevalaps Hugo Lloris endale nullimängu ei kingi. Southampton lõi 64. minutil (marokolane Soufiane Boufal) ühe tagasi. 4:1.

It's raining goals, Hallelujah! Son Heung-Min'i 51. minuti tabamuse järel seisab tablool juba 4:0.

48. minut: 3:0 - Dele Alli. Selle mängu saatus on otsustatud.

Esimene poolaeg läbi. Teise väravaga tõusis Kane ka 2017. aasta väravate arvestuses Messist mööda. Vägev! https://twitter.com/SpursOfficial/status/945644773200850945

Harry Kane lööb 39. minutil ka 2:0! Milline söödukombinatsioon!

Alan Sheareril on ka juba Twitteri postitus valmis. "Hea töö! Jätka seda!" ütleb ta. https://twitter.com/alanshearer/status/945639117441945601

Üks tähis langes peaaegu veel. 54 väravat klubi ja koondise eest on tänavu löönud ka Lionel Messi. Arvesse on võetud vaid mängijad viiest suuremast Euroopa liigast. https://twitter.com/GracenoteLive/status/945638500812120064

Tottenham - Southampton 1:0! Harry Kane lööb 37. värava selle kalendriaasta jooksul. Sellega ületas ta Alan Sheareri (Blackburn) 1995. aasta rekordi. https://twitter.com/OptaJoe/status/945638576422866944

Wembley staadioni treeneripingil on põnev duell kahe argentiinlase Mauricio ehk Pocchetino (Tottenham) ja Pellegrino (Southamptoni) vahel. Esimene juhendas Southamptonit 18 kuud enne Tottenhami siirdumist 2014. aastal ning teine määrati sellesse ametisse tänavu suvel. Mõlemad on 45-aastased endised Argentina koondise keskkaitsjad, mõlemad alustasid treenerikarjääri Hispaanias. Foto: Reuters

Tottenhami puurilukk Hugo Lloris tähistab täna 31. sünnipäeva. https://twitter.com/SpursOfficial/status/945564844207378434

Liverpooli pooldajad peaksid just praegu alanud kohtumises Tottenham - Southampton toetama viimast, sest just Tottenham asub Klavani klubi selja taga viiendal tabelireal, vaid üks punkt on vahet.