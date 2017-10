OTSEBLOGI | Liverpool võõrustab Manchester Unitedit, avapoolaeg lõppes 0:0

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 8. vooru avavad täna Ragnar Klavani tööandja Liverpool FC ja Manchester United. Kohtumine Anfield´il algab Eesti aja järgi kell 14.30.

Turniiritabelis 19 punktiga liidrikohta jagav ManU püsib liigamängudes seni kaotuseta. Ainus viik kuue võidu kõrval pärineb võõrsil mängust Stoke City´ga. Romelu Lukaku on löönud seitsme mänguga seitse väravat, olles hetkel liiga suurim väravakütt.

Hooaega oodatust kesisemalt alustanud Liverpool on liigatabelis 12 punktiga seitsmendal kohal. Seitsmest mängust on kirjas kolm võitu ja kolm viiki, endale on lastud lüüa tervelt 12 väravat.

Klavan kuulub Liverpooli koosseisu, aga alustab mängu varumeeste pingilt.

Allpool vaatamiseks Liverpooli meeste parimad tabamused Anfieldil mängudes Manchester Unitediga.

Liverpool FC - Manchester United 56. minut: Can sai hiilgava söödu karistusalasse, kuid ei suuda palli ühe puutega võrku saata! Pall vuhises üle värava. https://twitter.com/LFC/status/919181852421869568 De Gea teeb veel ühe suurepärase tõrje, kuid Liverpooli mehed olid enne juba suluseisus. Kumbki meeskond vaheajal vahetusi ei teinud. Teine poolaeg on alanud. Avapoolaeg lõppeb 0:0. Liverpool oli selgelt ründavam pool, kuid kui De Gea imetõrje välja jätta, siis kodumeeskonnal rohkem väga ohtlikke olukordi ei olnud. Unitedi parim võimalus oli poolaja lõpus, kui Lukaku löögi tõrjus Mignolet. Lukaku ohtlik pealelöök ja Mignolet tõrjub! 41. minut: Coutinho spurtis nelja Unitedi kaitsja vahelt karistusalasse, ent tema tsenderdus lendab De Gea kätte. Liverpooli nurgalöök ohtu ei kujuta, kuid sellele järgnenud olukorras teeb De Gea värava joonel imelise tõrje! Värava eest pääses vabalt löögile Matip. 30. minut - Matic pääses karistusala joonelt ohtlikult löögile. Napilt ristnurgast mööda Õige pea tiksub pool tundi mänguaega täis. Seni suhteliselt sündmustevaeselt kulgenud mäng. Liverpoolil kolm lööki väravale, Manchester Unitedil endiselt null Ei tulnud miskit ohtlikku 22. minut - ManU-l väga heast kohast karistuslöök Liverpool on saanud kerge initsiatiivi 14. minut - Liverpooli keskpoolik Wijnaldum pääseb lööma, David De Gea püüab https://twitter.com/ManUtd/status/919163224154456064 Õige pea saab üheksa minutit mängitud ja midagi väga ohtlikku sündinud pole. Kohtumine läks käima! http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/kas-klopp-suudab-mourinho-vastu-jatkata-suureparast-seeriat?id=79827426 https://twitter.com/LFC/status/919155844524019712 Liverpooli algrivistus: https://twitter.com/LFC/status/919148085393215489 Tere. Inglismaa jalgpalli kõrgliigas on täna kuumaks vastasseisuks Liverpool - Manchester United. Ja meie nõuame Ragnar Klavanit väljakule!