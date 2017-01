Tänase mängu normaalajal võõrsil löödud värava reeglit ei rakendata, mis tähendab, et ka näiteks Liverpooli 2:1 võit viib mängu lisaajale.

Selle paari võitja kohtub 26. veebruaril peetavas finaalis Hull City või Manchester Unitediga. Selle poolfinaali avamängu võitis ManU 2:0.

Klavan tänaseks mänguks algkoosseisu ei pääsenud ja loovutas koha Joel Matipile.

Liverpooli tänane algkoosseis: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Milner, Henderson, Can, Lallana, Coutinho, Firmino, Sturridge.

Varumehed: Mignolet, Moreno, Lucas, Origi, Klavan, Woodburn, Wijnaldum.

Liverpool vs Southampton

Liverpooli endine mängumees ei suuda ära imestada, kui kahvatult kodumeeskond on mänginud...

Avapoolaeg on lõppenud 0:0. Ohtlikke olukordi arvestades võiks seis olla Liverpooli jaoks ka märksa hullem...

Karius teeb teist mängu järjest suurepärast partiid. Kas varsti uuesti Liverpooli esinumber?

Sturridge saab kriitikat...

40. minut: Sturridge läheb kolme Southamptoni mehe vastu üritama ja kaotab palli.

39. minut: Nüüd kõmmutab põhjaiirlane Davis värava lähistelt palli taevasse! Taas hea eeltöö Nathan Redmondilt.

35. minut: Tadic saab värava ette hiilgava söödu, on täiesti vaba, kuid ei suuda Kariust üle mängida! Matši kõige ohtlikum olukord.

33. minut: Hetkel tundub, et Liverpooli lootused on kontratel. Kui Southampton jõuab kaitsesse, on Liverpoolil tõsiseid raskusi olukordade loomisega.

Ka teine fänn:

Üks fänn näeks Lovreni asemel Matipi kõrval Klavanit.

29. minut: Liverpooli õnneks jääb James Milner Saintsi meeste pealelöögile ette.

Legend on kohal.

Hetk, mil Roberto Firmino kõmmutas peale.

23. Liverpooli võimas kontrarünnak lõppeb ebatäpse sööduga.

20. minut: Southamptoni karistuslöök ohtu ei kujuta, Karius nopib selle tsenderduse.

18. minut: nüüd pääseb Firmino praktiliselt samast kohast löögile, kuid taas vuhiseb pall värava keskele, kus on Forsteri kindlad käed vastas.

15. minut: Sturridge pääseb Southamptoni pallikaotuse järel karistusala joonelt löögile, ent pall lendab värava keskele ja Forster püüab kindlalt.

Liverpooli fännid pole algusega rahul. Coutinho olevat liiga madalal...

Mängu alguses pole ohtlikke olukordi veel tekkinud.

Mäng on alanud!

Klavan on täna varumees.

