Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on otsustanud tähtsaks mänguks keskkaitsesse usaldada Klavani ja Joel Matipi. Kahte eelmist liigamängu keskkaitses alustanud Lucas Leiva on täna koos põlvevigastusest taastuva Dejan Lovreniga varumeeste hulgas.

Kohtumine algab kell 19.30. Enne seda mängu lahutab neljandal-viiendal kohal asuvaid Arsenali ja Liverpooli vaid üks punkt.

Liverpool - Arsenal

Nii sündis Arsenali värav: https://twitter.com/ShujaatShah13/status/838098565897588736

59. minutil oli Liverpooli võimalus, kuid Coutinho pealelöögi järel suudab palli ära lüüa Shkodran Mustafi.

Clyne magas Welbecki maha ning inglane tõstab palli üle Mignolet väravasse. Klavan üritas veel palli värava joonelt ära lüüa, kuid natuke jäi puudu...

56. minut: Welbeck vähendab Arsenali kaotusseisu 1:2-le. Igati teenitud värav külalistele.

Coutinho lõi müüri, Wijnaldum pääses jätkama, kuid tema löök jääb pehmeks ja Cechi jaoks probleeme ei valmista.

Nüüd saab Liverpool ohtlikust kohast karistuslöögi.

51. minut: Giroud`le vilistatakse Arsenali ohtliku karistuslöögi ajal suluseis.

Klavan jääb võitluses Giroud`ga hätta, prantslane pääseb peaga löögile ning vaid Simon Mignolet suurepärane tõrje päästab Liverpooli!

Teine poolaeg on alanud. Arsenal toob platsile Alexis Sanchezi, välja võeti Francis Coquelin.

https://twitter.com/LFC/status/838091054654042112

Avapoolaeg on lõppenud Liverpooli 2:0 eduseisus.

Nii sündis 2:0 värav: https://twitter.com/lfcmostar2/status/838089555001688064

43. minut: Cech peab taas Arsenali päästma, tõrjudes Coutinho lähilöögi.

https://twitter.com/LFC/status/838089507232702464

Ja ongi 2:0! 39. minutil lööb värava Sadio Mane. Taas on Arsenali kaitsjad oma karistusalas hädas, seekord andis täpse väravasöödu Firmino.

Avapoolaja lõpus näitab mängupilt, et pigem võiks oodata Liverpooli teist väravat kui Arsenali viigiväravat.

29. minut: Petr Cech päästab Arsenali, tõrjudes Coutinho karistusala joonelt tehtud löögi. https://twitter.com/LFC/status/838086778624016385

Firmino arvel on tänavu 9 väravat. https://twitter.com/premierleague/status/838084098849652737

https://twitter.com/LFC/status/838083479606808576

23. minutil on Firmino väravavahi vastu üks-ühe vastu pääsemas, kuid kohtunik vilistab õigesti suluseisu. Arsenal on rünnakul siiani kahvatu, Klavanil on senini olnud kerge tööpäev.

Nii sündis juhtvärav: https://twitter.com/AbdiFooty/status/838083540126433280

Kui mäng lõppebki Liverpooli võiduga, tõuseks nad 52 punktiga kolmandaks ning Arsenal langes 50 silmaga viiendaks.

https://twitter.com/LFC/status/838082625596190721

https://twitter.com/LFC/status/838081957133238272

Kaheksandal minutil teeb ka Arsenal esimese korraliku rünnaku, kuid see lõpeb valesööduga.

9. minut: Firmino viib Liverpooli 1:0 juhtima! Liverpooli rünnakul annab Mane suurepärase tsenderduse karistusalasse, Firmino saab rahulikult palli omaks võtta ja selle väravasse saata.

Liverpool on alustanud ründavamalt, mis on ka igati loogiline. Siiani Arsenali kaitse eksinud ei ole.

Wenger ennustab suurt võitlust ja pani seetõttu kohe kaks ründajat platsile. https://twitter.com/premierleague/status/838077642620481536

Mäng on alanud!

Eelmises voorus Liverpooli alistanud Leicester City on saanud üles hea hoo - täna alistati Hull City 3:1 ja tõusti 27 punktiga 15. kohale. Teiste tänaste mängude tulemused: Stoke - Middlesbrough 2:0, Swansea - Burnley 3:2, Watford - Southampton 3:4, West Bromwich - Crystal Palace 0:2.

Tänases avamängus kaotas ManU kodus punkte. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/manchester-united-kaotas-punkte-ibrahimovic-eksis-penaltil?id=77439606

https://twitter.com/LFC/status/838063908242014210

https://twitter.com/Arsenal/status/838064089599520768