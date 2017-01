Ragnar Klavani koduklubil Liverpoolil seisab täna ees suur tõehetk - 2017. aastat väga nigelalt alustanud meeskonnale sõidab külla Premier League'i tänavuse hooaja valitseja Chelsea.

Klavan täna Liverpooli algkoosseisu ei kuulu. Kodumeeskonna keskkaitsepaariks on Joel Matip - Dejan Lovren.

Liverpool - Chelsea Arsenal on jätkuvalt kodus 0:2 kaotusseisus. https://twitter.com/premierleague/status/826522973389598720 Klopp võib algusega tõesti rahul olla: https://twitter.com/LFC/status/826523310443880449 11. minut: Wijnaldumilt hea ja ohtlik kauglöök, Courtoisilt hea tõrje. Liverpool on alustanud ründavamalt, kuid ühtegi pealelööki pole veel tehtud. Liverpool - Chelsea mängu algus on oodatult ettevaatlik. Kaalul on palju. https://twitter.com/LFC/status/826519690704990209 Ootamatu algus Põhja-Londonist: Arsenal - Watford 0:2... https://twitter.com/premierleague/status/826520222110720000 Liverpool - Chelsea mäng on alanud! https://twitter.com/LFC/status/826516010324938753 Chelsea algrivistus: https://twitter.com/ChelseaFC/status/826505328627953664 Klavan on täna varumees. https://twitter.com/LFC/status/826505089619787776 Chelsea mehed on Anfieldil kohal: https://twitter.com/ChelseaFC/status/826500846494035969 Vahetult Liverpooli ees ehk kolmandal kohal asuv Tottenham mängib täna võõrsil Sunderlandiga. Eemale jääb haigestunud Hugo Lloris. Nende algrivistus on selline: https://twitter.com/SpursOfficial/status/826501516882280449 Arsenal läheb Watfordi vastu sellise rivistusega: https://twitter.com/Arsenal/status/826501682729189376 Tabeliseis enne tänaseid mänge: https://twitter.com/premierleague/status/826497554896584706 Paddy Poweri järjekordne nali - Liverpool peab täna hooaja lõpupidu... https://twitter.com/paddypower/status/826478398834868231 Kihlveokontor viskab nalja, justkui oleks Saints ostnud Sergio Ramose.... Tegelikult on tegemist laenule tulnud väravavahi Mouez Hasseniga. https://twitter.com/paddypower/status/826486811199414272 https://twitter.com/LFC/status/826490435040313345 Täna on Premier League`is rida mänge: Viimased Liverpool - Chelsea mängude tulemused Anfieldil: https://twitter.com/ChelseaFC/status/826443173467713536 https://twitter.com/LFC/status/826471517345026048 http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/kas-liverpooli-jaoks-on-auk-juba-piisavalt-sugav?id=77088022 http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/liverpooli-keskkaitsja-joudis-londonisse-klubivahetust-vormistama?id=77088906 Tere! Veel mõned tunnid ja algab tuline Liverpool-Chelsea kohtumine. https://twitter.com/LFC/status/826459304366600193

Liverpool on jaanuarikuisest kaheksast mängust võitnud vaid ühe ning on selgelt kriisis - tahavad siis Jürgen Klopp ja tema hoolealused seda tunnistada või mitte. Välja on kukutud mõlemast kodusest karikasarjast ning ka vahe Chelseaga on Premier League'is kärisenud kümnepunktiliseks. Ükskõik milline tulemus peale võidu oleks Liverpooli jaoks sisuliselt hüvastijätt tiitliheitlusega.

Enne seda pikalt kodusel Anfieldil võitmatu püsinud Liverpool on viimase 11 päeva jooksul juba koduplatsil kolm kohtumist kaotanud ning neljas kodukaotus nii lühikese aja jooksul oleks pretsedenditu.