OTSEBLOGI | Liverpool mängib Atleticoga turniirivõidu peale, Klavan algkoosseisus

LIVERPOOL - MADRIDI ATLETICO

Ja esimene poolaeg on lõppenud!

Sõprusmängule omaselt ei juhtu siin mängus suurt midagi, kuid Jürgen Klopp võib siiani mängupildiga rahul olla, sest söödumäng käib ilusti ja ka ründele on jõutud.

Ja tõesti võib väravas süüdistada väravas Klavanit, kelle tagant ilmus välja väravalööja Keidi Bare ja suunas palli võrku. Värav sündis 33. minutil.

Atletico läheb kohtumist juhtima!

Kiirelt on kaks Liverpooli mängijat saanud kollased kaardid: Mane ja Milner.

Kuid mängutempo pole ikka päris see, mis õiges jalgpallimängus olema peaks. Kõik liigub aeglaselt ja keegi eriti riskida ei julge.

Liverpoolil oli just suurepärane võimalus vastase värava ees. Lallana söötis palli Woodburnile, kes üritab palli akrobaatiliselt väravasse saada, kuid kahjuks läheb mööda.

Tundub, et Klopp mängib täna 4-2-3-1 formatsiooniga. Mane ründab paremalt, Woodburn on keskväljakul vasakul and Solanke on keskel.

Atletico teeb esimese rünnaku, kuid Klavanil ja tema kaaslastel on olukord kontrolli all.

Ja meeskonnad jalutavad väljakule!

Audi Cupi kolmanda koha mängus võitis Napoli võõrustajaklubi Müncheni Bayernit 2:0.

