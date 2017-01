Tänane Southamptoni 1:0 värav:

Liigakarika poolfinaal Southampton - Liverpool

Hetk, mil Redmond juubeldab ja Klavan on löödud.

Avapoolaeg lõppes 0:1 Liverpooli poolt vaadates. Midagi hullu veel ei ole, sest ees on teine poolaeg ning 90 minutit ka Anfieldil.

Klavan oli avapoolaja lõpuminutil tasemel, kui peatas Southamptoni mehe läbimurde. Ründaja oli pääsemas väravavahiga üks-ühe vastu.

42. minut: Karius päästab Liverpooli! Kus olid kaitsjad? Redmond pääses värava lähistelt täiesti vabalt löögile.

Liverpooli koduleht raporteerib kurvalt, et vähemalt üritatakse... https://twitter.com/LFC/status/819278814077485056

Palli valdamine on koguni 69%-ga Liverpooli kasuks, kuid need numbrid, mis tõeliselt loevad, on 0:1...

Saintsi boss Claude Puel demonstreeris oma oskusi.

35. minut: Rodriguez saab karistusala joonelt löögile, Klavan suudab pallile ette jääda. Järgnev nurgalöök suurt ohtu ei kujuta.

Klopp pole asjade käiguga sugugi rahul.

Lovren ja Clyne, kui endised Southamptoni mehed, saavad kodumeeskonna fännidelt vilet. Huvitaval kombel Lallanale ei vilistata. Ilmselt seetõttu, et tema on ikkagi Saintsi noorteakadeemia kasvandik.

Pool tundi saab mängitud. Liverpool pole suutnud end siiani korralikult koguda.

Üks fänn teeb ettepaneku vaheajal Klavan ja Van Dijk ära vahetada... https://twitter.com/mkstnr/status/819276084067713025

"Kui Klavan ja Lucas pühapäeval mängivad, siis me ei võida," kurdab teine fänn. https://twitter.com/deleLFCwilliams/status/819275604663083010

Klavan saab juba Liverpooli fännidelt kõvasti kriitikat. Eestlast süüdistatakse Sunderlandi vastu punktide kaotuses ja tänases väravas... https://twitter.com/wtking05/status/819275632303624198

Nathan Redmond lööb 20. minutil 1:0 Southamptonile! Ohtlik olukord algas sellest, kui Klavan ei tabanud korralikult palli, jättes vastaste eelviimase söödu puhtaks löömata. Kohe seejärel sai Redmond hiilgava söödu ja pääses puurivahiga üks-ühe vastu.

19. minut: Üliohtlik olukord Liverpooli värava all! Davis sai Liverpooli kaitse segaduse järel vabalt löögile, Karius päästis!

18. minutil sünnib senise mängu ohtlikuim olukord, kui Lallana peasöödu järel saab Firmino karistusalas ohtlikult löögile, et Saintsi puurilukk Forster on tasemel.

Ka Liverpooli kodulehekülg teatab, et midagi olulist pole lisaks korralikule palli valdamisele edastada. https://twitter.com/LFC/status/819271887314440197

Jürgen Klopp:

12 minutit on läbi. Mängutempo on väga alla vajunud ja midagi märkismisväärset pole hiljuti sündinud.

Esimese kuue minuti järel on mulje, et hoopis Liverpool mängib kodus. Pall on enamasti Southamptoni väljakupoolel. Klavanil pole siiani erilist tööd olnud.

Southamptoni terav sööt värava ette langeb Lovreni ja Kariuse saagiks.

Liverpool kombineerib osavalt vastaste karistusalas, kuid lõpuks läheb pall nende mängija jalast üle otsajoone.

Mäng on alanud! https://twitter.com/LFC/status/819268970389917700

https://twitter.com/LFC/status/819252826081726465

Southamptoni alg11: https://twitter.com/SouthamptonFC/status/819251266874441740

Siin lisaks algrivistusele ka Liverpooli varumehed: https://twitter.com/LFC/status/819250339404726275

Tere, jalgpallisõbrad! Ragnar Klavan on täna Southamptoniga peetavas liigakarika poolfinaalis algkoosseisus! https://twitter.com/LFC/status/819249936885809166