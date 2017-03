Ragnar Klavani koduklubi Liverpool peab pühapäeva õhtupoolikul järjekordse kohtumise Inglismaa Premier League'is, kui kodusel Anfieldil võetakse vastu Burnley. Eestlane kuulub täna teist liigamängu järjest algkoosseisu.

Liverpool - Burnley Nii löödi Liverpooli viigivärav: https://twitter.com/FanSportsClips/status/840968876837879808 Teine poolaeg on alanud, vahetusi tehtud ei ole. Nii lasid Burnley kaitsjad Georginio Wijnaldumil viigistada. Avapoolaeg on lõppenud 1:1. Väljaanne This Is Anfield võtab kodumeeskonna senise mängu kokku sõnaga kohutav. https://twitter.com/thisisanfield/status/840967226295480320 45. minut: Origi tsenderdab kasti ning Burnley kaitse laseb Georginio Wijnaldumil kaks korda palli lüüa. Teisest puutest lendab pall väravasse. Liverpool lööb 1:1! 42. minut: Origi ei ulatu Milneri tsenderduseni. Liverpool pole terve poolajaga suutnud pakkuda ühtegi üliohtlikku olukorda. 37. minut: Liverpool üritab kaugelt, kuid Wijnaldumi sooritus on väga ebatäpne. Pealelöögid siiani Burnley kasuks 4:3. Burnley saab kollase kaardi ja Liverpoolile karistuslöök umbes 28-lt meetrilt. Ja siin Burnley avavärava video: https://twitter.com/nksky/status/840958765063057408 Nii sündis 1:0. https://twitter.com/premierleague/status/840959538291474432 Ohtlik rünnak Liverpoolilt, ent Cani löök takerdub Burnley kaitsjatesse. Vahele uudis meistermeeskonnalt: Craig Shakespeare nimetati Leicesteri peatreeneriks kuni hooaja lõpuni. https://twitter.com/LCFC/status/840957903603453952 20. minut: Liverpooli kaitseliin on taas peata ja Barnes pääseb löögile, ent kohtunik fikseeris suluseisu. Hetk, mil Burnley tähistab avaväravat. Liverpool teenib koguni kolm nurgalööki järjest, kuid midagi ohtlikku ei teki. Liverpooli mäng on esimesel veerandtunnil täiesti hambutu. https://twitter.com/LFC/status/840957535037337600 11. minut: Burnley karistuslöök edu ei too, Boyd lööb mööda ja üle. 7. minut: Võimsalt alustanud Burnley jõuab teenitud väravani, kui Barnes saab heale söödule jala vahele ja lükkab palli tagumise posti juurest võrku. Ka Klavan ei ulatunud läbisööduni. Ja Burnley lööb 1:0! Burnley ründaja Boyd pääseb nurgalöögi järel karistusala joonelt löögile, kuid pall lendab väravast täiesti mööda. Joel Matip peab Liverpooli hea sekkumisega päästma. Burnley on alustanud üllatavalt ründavalt. 3. minut: Burnley teenib nurgalöögi. Liverpool ja Burnley mäng on alanud! Mängu eel üks uudis ka Inglise karikasarjast, kus selgus kolmas poolfinalist: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/tottenham-paases-60-voiduga-fa-cupi-poolfinaali-kuid-harry-kane-sai-vigastada?id=77518196 https://twitter.com/LFC/status/840952778646212608 https://twitter.com/LFC/status/840946306055098369 Ja Liverpooli algkoosseis, kus ka Ragnar Klavan keskkaitses kenasti olemas: https://twitter.com/LFC/status/840940396498833409 Tänane Burnley algkoosseis: https://twitter.com/BurnleyOfficial/status/840940452027211778

Liverpool on sel hooajal näidanud üles küllaltki ebastabiilseid esitusi - kui tugevate tiimidega saadakse väga hästi hakkama, siis tabeli teise poole meeskondade vastu ollakse sageli raskustes ning kaotatakse punkte. Nii läks ka augustikuu lõpus kohtumises just sellesama Burnley vastu, kui Klavani esimeses kehvas mängus Liverpooli eest sai Jürgen Kloppi meeskond võõrsil üllatusliku 0:2 kaotuse.

Tänase matši eel lisab Liverpooli fännidele aga kindlust teadmine, et Burnley on sel hooajal olnud kodu- ja võõrsilmängudes totaalselt erinev meeskond. Kui kodus on Premier League'i 12. koha meeskond võtnud 14 mängust koguni üheksa võitu, siis võõrsil on 13 mängust seni saadud vaid kaks viigipunkti (!).

Liverpooli jaoks jätkub hoolimata mitmetest libastumistest võitlus esikolmikukohtade peale - hetkel ollakse 27 mängust kogutud 52 punktiga neljandal real, kuid nii Tottenham kui Manchester City on nelja silma kaugusel, tagantpoolt ründavad aga Arsenal (50p) ja Manchester United (49p), kel mõlemal on Liverpooliga võrreldes ka üks kohtumine varuks.

Kohtumine Anfieldi staadionil algab kell 18.00.