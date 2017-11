OTSEBLOGI | Kuus mängu järjest Liverpooli algkoosseisu kuulunud Ragnar Klavanit pole täna pingilgi

Premier League'i 14. vooru kohtumine algab täna õhtul Eesti aja järgi kell 22.00. Delfi vahendab mängu käiku otseblogis.

Teised mängud:

Kell 21.45

Arsenal - Huddersfield

Bournemouth - Burnley

Chelsea - Swansea

Kell 22.00

Everton - West Ham

Manchester City - Southampton

Stoke City - Liverpool

"Raggy on haige. Nii paraku novembri lõpus Loode-Inglismaal kipub juhtuma." https://twitter.com/AnfieldHQ/status/935949714549297152

Ehk eesti keeles: Ragnar Klavan jääb eemale haiguse tõttu, Adam Lallanal on väike lihasevenitus.

Liverpooli koduleht: Ragnar Klavan is ruled out due to illness, while Adam Lallana is not part of the matchday squad as a precaution due to a minor muscle strain. https://twitter.com/AnfieldHQ/status/935948289559678977

Ragnar Klavan on väidetavalt haigestunud.

Klavanit pole täna pingilgi! https://twitter.com/LFC/status/935946590124113920

Kahjuks mitte! Liverpooli keskkaitsepaari moodustavad Dejan Lovren - Joel Matip. https://twitter.com/JamesPearceEcho/status/935946364223139841

Stoke'i peatreener ei pidanud paljuks staadionile saabudes fännidele läbi aia autogramme jagada. https://twitter.com/stokecity/status/935937041350656000

Oleme algkoosseisude ootuses, mis peaksid ilmuma umbes tund enne avalööki: https://twitter.com/LFC/status/935924842750251008