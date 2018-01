OTSEBLOGI | Klavanita Liverpool asus Huddersfieldi vastu juhtima

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool jätkab täna tihedat hooaega, kui kohtub Premier League'is võõrsil uustulnuka Huddersfield Towniga.

Liverpool on ilma Klavanita mängides viimased kaks mängu järjest kaotanud - esmalt jäädi liigas koduplatsil üllatuslikult alla Swanseale, seejärel langeti FA karikasarjas West Bromwichile. Seetõttu on täna Jürgen Kloppi meeskond eriti suure luubi all: võit on lausa kohustuslik.

Paraku ei ole ka täna Klavanit platsile oodata, sest teda segab väike vigastus. Liverpooli keskkaitsepaari moodustavad täna Dejan Lovren ja Joel Matip.





Huddersfield - Liverpool Liverpooli rekordost Virgil van Dijk on täna kerge vigastuse tõttu vahetusmeheks. West Ham - Crystal Palace 1:1. Mark Noble viigistas penaltist. https://twitter.com/LFC/status/958436916881436672 25. minut: Emre Can lööb kauglöögist 1:0 Liverpooli ette. Rikošett aitas samuti kaasa. Käimas on ka kolmas mäng. Crystal Palace juhib Londoni derbis West Hami vastu Christian Benteke väravast 1:0. Swansea ja Arsenali mängus on hetkel viik 1:1. Nacho Monreal viis 33. minutil külalised ette, ent juba minut hiljem Samuel Clucas viigistas. Mängu esimese tõeliselt ohtliku momendi loob Huddersfield, kelle ründaja Laurent Depoitre pääses karistusala keskelt löögile. Suurepärase tõrje tegi Karius, kelle õnneks lendas pall ka värava keskele. Mäng on alanud luuravalt. Seis püsib 0:0.

Tabelis 14. kohal olev Huddersfield pole viimasel ajal koduplatsil väga head hoogu näidanud - viimased viis kohtumist on koduväljakul jäädud võiduta. Samas on nad ka samal platsil tänavu ühe väga suure skalbi võtnud, kui oktoobris alistati tulemusega 2:1 Manchester United.

Tabelis neljandal kohal olevat Liverpooli lahutab liidrist Manchester Cityst 18, teisel real olevast Manchester Unitedist 6 ja kolmandast Chelseast kolm punkti, lähemaid jälitajaid Tottenhami ja Arsenali edestatakse vastavalt kahe ja viie silmaga.

Kohtumine algab täna õhtul kell 22.00.