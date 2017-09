OTSEBLOGI | Klavani nina alt minema lipsanud Agüero viis Manchester City Liverpooli vastu juhtima, Liverpool jäi kümnekesi!

Ragnar Klavan kuulub täna Liverpooli algkoosseisu Premier League'i mänguks Manchester Cityga. Kohtumine Etihadi staadionil algab kell 14.30. Delfi vahendab matši käiku otseblogi vahendusel.

Kolmest mängust kaks võitnud ja ühe viigistanud Jürgen Kloppi hoolealused võisid Etihadi staadionile minna üsna enesekindlalt, sest pea kõik olulisemad mängijad on terved ning täiendust on saadud endise Arsenali poolkaitsja Alex Oxlade-Chamberlaini näol. Erandiks on vaid pikemal vigastuspausil olevad Adam Lallana ja Nathaniel Clyne.

Meie jaoks oli mõistagi põhiküsimus see, kas keskkaitsja Klavan alustab pingilt või algrivistuses. Sel hooajal oli ta Premier League'is platsile saanud vaid 1:0 võidumängus Crystal Palace'i üle. Viimasel Arsenali mängul, mille Liverpool võitis 4:0, polnud teda väljakule vaja. Ka viigiliselt lõppenud hooaja avamängus Watfordi vastu seisid keskkaitses Dejan Lovren ja Joel Matip.

Tund enne mängu sai selgeks, et Klopp teeb võrreldes Arsenali mänguga algrivistuses kolm vahetust. Lisaks Klavanile, kes vahetas välja horvaat Dejan Lovreni, alustab Loris Kariuse asemel väravapostide vahel belglane Simon Mignolet ning 18-aastane Trent Alexander Arnold võtab paremkaitses sisse Joe Gomezi koha.

Klopp põhjendas mängu eel Klavani platsile saatmist: "Dejan pole vigastatud. Muidu ta poleks meil täna koosseisus, aga tal oli veidi pingelisem koondisepaus. Raggy ei mänginud Eesti teises kohtumises ning ta tegi Crystal Palace'i vastu silmapaistva esituse."

Seega võib öelda, et kollane kaart Kreeka - Eesti valikmängus, mis Klavani järgmiseks Küprose kohtumiseks pealtvaatajaks jättis, oli millegi jaoks ka kasulik.

Tänased teised mängud:

Kell 17

Arsenal - Bournemouth

Brighton - West Bromwich

Everton - Tottenham

Leicester - Chelsea

Southampton - Watford

Kell 19.30

Stoke City - Manchester United