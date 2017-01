Ragnar Klavan kuulub täna Liverpooli algkoosseisu:

22. vooru kodumäng võib pealtnäha Liverpooli jaoks tunduda lihtsa ülesandena, kuid sel hooajal juba kolmanda peatreeneri, Paul Clementi juhitav meeskond võib olla ettearvamatu ning Jürgen Kloppi hoolealused peavad olema valmis kõigeks.

Ka Liverpooli enda detsembrikuine supervorm on viimastel nädalatel pisut jahtunud - liigas on punastel kirjas kaks järjestikust viiki ning ka nõrgema koosseisuga mängitud karika- ja liigakarikamängud ei ole erilisest enesekindlusest pakatanud. Sellest hoolimata on Liverpool tänase mängu eel ilmselge favoriit.

Ragnar Klavan peaks kõigi eelduste kohaselt olema täna taas oma tiimi algrivistuses - kuigi pikalt vigastatud olnud ning seejärel Kameruni jalgpalliliiduga jagelenud Joel Matip sai reedel FIFAlt rohelise tule mängimiseks, andis Klopp mõista, et Matip ei ole antud mängu ettevalmistuste juures olnud piisavalt palju ning tõenäoliselt alustab ta seetõttu kohtumist vahetuspingilt.

Kohtumine Anfieldi staadionil algab kell 14.30 ning Delfi toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.



Liverpool - Swansea City

https://twitter.com/LFC/status/822797722247921665

Klavani kollase kaardi olukord:

https://twitter.com/LFC/status/822795346820694018

Swansea mehed teevad muidugi seda, mida nad peavadki tegema, et sellises raskes mängus edu saavutada - istuvad kaitses -, aga tõele au andes on ka Liverpooli ründemäng olnud päris nigel. Jürgen Kloppil on poolajal mõtteainet kõvasti.

Poolaeg! Seis endiselt 0:0 ning ega väga häid võimalusi pole tegelikult kummalgi meeskonnal tekkinud.

https://twitter.com/LFC/status/822792705088569345

Lallana oivaline tsenderdus leiab Firmino pea, kuid löök läheb siiski aia taha.

Klavan paneb Olssonile korralikult keha ning saab mängu esimese kollase kaardi endale.

Firmino saab nüüd kastist löögile, kuid see blokeeritakse nurgalöögiks.

Mäng jätkub isegi ebaliverpoolilikult rahulikus võtmes. Rünnakule oleks rohkem teravust vaja, lõpuni ei saa ka palli kasti ümbruses keerutama jääda.

POST! Swansea mees Carroll pääseb ootamatult vasakult poolt kasti ning tema söödu blokeerib Lovren posti! Nurgalöögiga tuleb toime Klavan.

Liverpooli ründemäng on vähemalt seni olnud päris nüri. Kas tagasi algkoosseisu naasnud Philippe Coutinhol läheb kaaslastega taas harjumiseks natuke aega?

Lallana üritab väravaesiselt poolkäärlööki, kuid pall taas üle värava. Vaikselt hakkab lubama...

Liverpooli kiirrünnak lõpeb Lallana arusaamatu lööktsenderdusega, mis lendab kaarega üle värava.

Klavan sai lahtist palli ka uuesti tsenderdada, kuid see jäi pisut liiga kõrgeks.

Firmino tsenderdus läheb nurgalöögiks. Klavan samuti kastis...

Vaat kes kõik tänast mängu vaatamas on! https://twitter.com/LFC/status/822785874735878144

Mäng on alanud päris rahulikult. Hendersoni tsenderduse järel sai Can peaga löögile, kuid saatis palli väravast üle.

"You'll Never Walk Alone" on kuulatud - mäng võib alata! Läksime!

https://twitter.com/LFC/status/822779888482533376

https://twitter.com/SwansOfficial/status/822768128287535105

Liverpooli algkoosseis:https://twitter.com/LFC/status/822781377372364802

Ragnar Klavan alustab täna algkoosseisus, Joel Matip pingil - kuid sellest ei tasu midagi väga põhjapanevat järeldada. Täpsemalt loe siit:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/head-uudised-liverpooli-jaoks-matip-sai-fifalt-mangimiseks-rohelise-tule?id=76979508

Tere ja ilusat laupäeva õhtupoolikut, head spordisõbrad! Ragnar Klavan kuulub 10. korda Inglismaa kõrgliigas algkoosseisu (7. mäng järjest!), kui Liverpool võõrustab Anfieldil tabeli viimast, Swansea Cityt.

Liverpooli ja Ragnar Klavani mängupäev on taaskord käes ning täna seisab ees madin Premier League'i tabeli viimase Swanseaga. Kõik märgid näitavad head - loodame võitu!