OTSEBLOGI | Klavan ja Liverpool jätkavad pöörase graafikuga hooaega, eestlane algkoosseisus

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool FC jätkab täna õhtul hooaega Inglismaa Premier League'is, kui kodusel Anfieldil võetakse vastu tabeli 18. meeskond West Brom.

Kaks meeskonda tulevad mängule väga erinevas hoos: kui Liverpool on kõikides sarjades kokku järjest kaotuseta püsinud kümme kohtumist järjest, siis West Brom on lausa 15 matši jutti püsinud võiduta ning tabelis kivina langemas.

Hiljuti vallandati ka peatreener Tony Pulis, kelle asemel määrati ametisse endine Newcastle'i ja Crystal Palace'i boss Alan Pardew.

Klavani algkoosseisu pääsemise võimalused olid korralikud, sest Joel Matip on endiselt vigastusega väljas. Samas oli võimalus, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp võib otsustada eestlasele puhkuse andmise kasuks - meeskond on novembri keskpaigast alates mänginud iga nädal vähemalt kaks korda ning sarnane meeletu tempo jätkub kuni jaanuari alguseni.

Ragnar Klavan kuulub ka täna Liverpooli meeskonna algrivistusse. Liverpooli koosseis:

Kohtumine Liverpoolis algab kell 22.00, Delfi Sport vahendab sündmuste käiku otseblogis.