OTSEBLOGI JA FOTOD | Ragnar Klavan tagasi algkoosseisus! Liverpool kohtub võõrsil tabeli seitsmenda meeskonna Burnleyga

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool peab kolme päeva jooksul juba teise mängu, kohtudes täna kell 17 võõrsil Burnleyga. Delfi vahendab matši käiku tekstipõhises otseülekandes.

Eelmises mängus Leicester City vastu, mis tänu Mohamed Salahi kahele väravale 0:1 kaotusseisust 2:1 võideti, sekkus Klavan vahetusest alles 89. minutil. Tänane koosseis erineb laupäevasega aga suisa seitsme mehe võrra.

"Coutinho ja Salah pole valmis mängima, seetõttu pole neid ka koosseisus. Mõlemad on vigastatud. See pole lahe, aga asjad on paraku nii. Ülejäänud muudatused on tingitud sellest, et tahtsime sisse tuua värskeid jalgu ning leida selleks mänguks õige formatsiooni ja taktika."

"Seda tööd peab lihtsalt tegema ning me tegime ettevalmistuses juba osa tööd ära. Eks näis, kuidas see kõik välja kukub."

Esimest korda on sel Premier League'i hooajal algrivistuses hooaja eel reielihast vigastanud Adam Lallana. "Üritasime olla nii mõistlikud kui võimalik. See oli Adami jaoks pikk periood. Lausa hullumeelne, kui pikaks see kujunes. Aga ta on meiega olnud juba mõned nädalad ja valmis minuteid koguma. Nüüd ta on valmis alustama."

Liverpool pole Premier League'is ja karikasarjas kaotust pidanud tunnistama järjest 15 kohtumises, ainult liigas 12 mängu järjest. Tegu on Kloppi edukaima seeriaga Inglismaa klubi eesotsas.

Liverpooli ja Burnley viimane mäng Anfieldi staadionil septembris lõppes 1:1 viigiga. Burnley esitused sel hooajal on kõikunud seinast seina - Tottenhamilt saadi 23. detsembril kindel 0:3 kaotus, kuid järgmises mängus viigistati võõrsil 2:2 Manchester Unitediga ja 30. detsembril mängiti väravateta viiki Huddersfield Towniga.

Burnley asub tabelis 34 punktiga seitsmendal, Liverpool 41 punktiga neljandal kohal. Mõlemal on peetud 21 kohtumist.