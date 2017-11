OTSEBLOGI JA FOTOD | Liverpool juhib Southamptoni vastu 2:0, Klavan taas algrivistuses

Ragnar Klavani tööandja Liverpool FC kohtub Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 12. voorus koduväljakul Southamptoniga. Liverpool jahib täna kolmandat järjestikust võitu ja kolmandat liigamängu järjest kuulub algkoosseisu ka Eesti vutikoondise kapten.

Pärast 22. oktoobri 1:4 sauna Tottenhamilt on Liverpool saanud ree peale. Kolmes mängus (kaasa arvatud Meistrite liiga mäng Mariboriga) on löödud 10 väravat, enda võrku on lastud lüüa vaid üks pall. Mängupilt on hakanud meenutama eelmise hooaja paremate päevade klappi.

Delfi vahendab kohtumise kulgu tekstipõhise otseblogi vahendusel. Mäng algab Eesti aja järgi kell 17.

Liverpool - Southampton Teiste mängude tulemused hetkel: Bournemouth 2:0 Huddersfield, Burnley 2:0 Swansea, Crystal Palace 2:2 Everton, Leicester City 0:1 Manchester City ja West Bromwich 0:3 Chelsea. Avapoolaeg lõppeb Liverpooli 2:0 eduseisus. Tulemus on mängu käiguga igati kooskõlas. Alanud on avapoolaja lisaminutid. Southamptoni vasakkaitsja Bertrandi karistuslöök vuhiseb üle müüri, ent ka napilt väravast mööda! Lovren saab kollase kaardi. 41. minut: Salah lööb 2:0! Egiptuse jalgpallur saab karistusalasse suurepärase söödu, suudab suluseisu vältida ja lööb palli kindlalt võrku. Oma osa oli väravas ka Klavanil, kes aitas palli tagasi võita ja söötis Manele, kes lükkas palli omakorda Salahile. Väravat näeb siit: https://www.ngolos.com/videos/2017-11-18-liverpool-southampton Salah lööb 31. minutil 1:0 Liverpoolile! Ilus kauglöök karistusala joone lähistelt tagumisse nurka. Eden Hazard on viinud Chelsea 2:0 ette. Vahelduseks ka üks Southamptoni rünnakulaviin. Liverpooli kaitsjad on aga valvel ja lõpuks nopib palli väravavaht Mignolet. Alvaro Morata on viinud samal ajal Chelsea võõrsil West Bromwichi vastu 1:0 ette. Hetkseisuga tõusis Chelsea turniiritabelis teiseks. 22. minut: Wijnaldumi pealelöök karistusala lähistelt, Southamptoni väravavaht tõrjub. https://twitter.com/LFC/status/931904324191576064 Liverpool surub. Klavan on pidanud siiani kaitsemängus sekkuma vaid paariks õhuvõitluseks. Klavan võitluses: 9. minut: Esimene tõsisem olukord Southamptoni värava all, kui väravavaht puterdab ohtlikult palli enda ette. Sellele järgnenud nurgalöök ohtu ei kujuta. Liverpooli mängus pole veel midagi üliohtlikku sündinud. Nende linnarivaal Everton on aga suutnud Crystal Palace`i vastu viigistada 1:1-le. Värava lõi penaltist Leighton Baines. Southamptonit juhendab Mauricio Pellegrino, kes on Liverpooli endine abitreener. Hetkel on alanud veel kuus mängu. Tabeli viimane Crystal Palace asus juba avaminutil James McArthuri väravast Evertoni vastu juhtima. Salah teeb paremalt äärelt ohtliku spurdi, kuid kaitsjad on valvel. Mäng on alanud! Neljas Liverpooli mäng järjest algkoosseisu kuuluva Klavani kõrval alustab täna Dejan Lovren, sest Joel Matipit segab vigastus. Meenutame, et eelmisel hooajal ei suutnud Liverpool ja Jürgen Klopp Southamptonit kordagi võita, kuigi vastamisi oldi lausa neljal korral. Kaotati ka liigakarika poolfinaalis. Southamptoni alg11 näeb välja selline: https://twitter.com/SouthamptonFC/status/931884708060979201 Klavan alustab ka täna algrivistuses: https://twitter.com/LFC/status/931884460341153795 Tere, jalgpallisõbrad! Ragnar Klavani tööandja Liverpool FC kohtub Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 12. voorus koduväljakul Southamptoniga. Liverpool jahib kolmandat järjestikust võitu.

Mängu eel:

Liigatabelis on Liverpool kerkinud 19 punktiga viiendaks, samade punktidega jäävad seljataha Londoni Arsenal ja Burnley. Ees nelja punkti kaugusel on Manchester United ja Tottenham Hotspur, neist omakorda punktiga maas Londoni Chelsea. Kõik on püütavad. Ainsana on suutnud end kaugele ette rebida seni kaotusi vältinud ja vaid ühe viigi teinud Manchester City. Punkte sinisärkidel tabelis 31.

Southampton püsib 13 punktiga 13. kohal. Mauricio Pellegrino hoolealused jäid viimati koduväljakul alla Burnley´le 0:1. Southampton lööb vähe väravaid ja laseb ka endale vähe lüüa. Oodata on üsna kinnist kohtumist, ent loodetavasti vähemalt korra Liverpooli ründeliin sähvatab. Potentsiaali just kui oleks.