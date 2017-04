OTSE: Liverpool kohtub võõrsil Stoke Cityga, Klavan algkoosseisus

Kui Liverpool on liigatabelis kolmandal kohal, siis Stoke City asetseb 12. real.

Stoke City on viimasel kuul raskustes väravate löömisega, millest tingitud kolmemänguline kaotuste seeria. Üks värav nelja mängu peale ei vaja kommentaare (või siis vastupidi, vajab).

Liverpool kaotas eelmisel nädalal mängus Evertoniga esiründaja Sadio Mane, kes sai vigastada ja peab minema operatsioonile. Väravaid lüüa oskavad ka teised, selles osas probleeme tekkida ei tohiks. Kuidas saab aga hakkama kaitseliin ja kas Klavan mängib, need on hoopis põletavamad küsimused.

Stoke City - Liverpool

Raul Ojassaar: Sellised on tänase mängu koosseisud. Liverpool alustab täna kolme keskkaitsjaga formatsioonis, mis on paljudele teistele meeskondadele eesotsas Chelseaga tänavu Premier League'is edu toonud, kusjuures James Milner on taas poolkaitses, mitte vasakul äärekaitses. Roberto Firmino ja Philippe Coutinho alustavad täna pingilt, sest nende tervis ei ole päris saja protsendi juures ning nende asemel on algrivistuses kaks tiineidžerit - Trent Alexander-Arnold äärel ning Ben Woodburn ründes.

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/850694469968166912

Raul Ojassaar: https://twitter.com/LFC/status/850694606153027585

Raul Ojassaar: https://twitter.com/stokecity/status/850694739213127681