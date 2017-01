Tänased koosseisud:

Plymouth: McCormick, Threlkeld, Songo'o, Bradley, Purrington, Fox, Carey, Donaldson, Jervis, Slew, Garita.

Varumehed: Sawyer, Bulvitis, Rooney, Dorel, Tanner, Fletcher, Rose.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Gomez, Lucas, Moreno, Stewart, Ejaria, Coutinho, Woodburn, Origi, Sturridge.

Varumehed: Mignolet, Klavan, Williams, Ojo, Randall, Wilson, Alves.

----------------

Avakohtumine kahe meeskonna vahel lõppes 8. jaanuaril Anfieldil 0:0 viigiga, mistõttu otsustatakse edasipääseja kordusmängus.

Tänaõhtune kohtumine Plymouthis algab Eesti aja järgi kell 21.45.

Esindusmeeskonna palluritest on Klopp mängule kaasa võtnud Daniel Sturridge'i, Philippe Coutinho, Ragnar Klavani, Divock Origi, Alberto Moreno, Joe Gomeze ja Kevin Stewarti. Samuti on piisavalt terve Lucas Leiva.

Confirmed #LFC starting line-up to face @Only1Argyle this evening #PLYLIV pic.twitter.com/PekVeIA42U

How the lads line up this evening - surprise recall for Raz #pafc #ARGLIV @EmiratesFACup pic.twitter.com/CbeFYoeBeD— Plymouth Argyle FC (@Only1Argyle) January 18, 2017