Õnnenumber? Abramovitš palkas Chelseale oma valitsemisperioodi 13. peatreeneri

Londoni Chelsea jalgpalliklubi palkas eile vallandatud Antonio Conte asemele uueks peatreeneriks Maurizio Sarri.

Sarri juhtis lõppenud hooajal Napoli meeskonna Itaalias teisele kohale.

"See on minu karjääris väga põnev periood. Loodan, et suudan Chelsea`sse tuua vaatemängulise jalgpalli ning loodetavasti mängime hooaja lõpus tiitlite jagamisel kaasa. Just seda see klubi ja fännid väärivad," kommenteeris Sarri.

Sarri on juba 13. peatreener, kelle 2003. aastal Chelsea ostnud Roman Abramovitš on meeskonda toonud.

Chelsea pidi Itaalia kogenud treeneri Napolist välja ostma, sest itaallane jäi vaatamata uue juhendaja Carlo Ancelotti palkamisele veel kaheks aastaks Napoli palgalehele.