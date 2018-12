Newcastle Unitedi boss Rafael Benitez: oleks ime, kui suudaksime Premier League'is püsida

Newcastle United alustas käimasolevat hooaega äärmiselt kehvalt, kui esimene võit Premier League'is tuli alles 11. voorus. Praeguseks on meeskonnal koos 17 punkti, mis annab neile 15. koha. Väljalangemistsooni edestatakse viie silmaga.

"Peame olema realistlikud ja mõistma, et veedame hooaja tabeli alumises pooles," sõnas 58-aastane Benitez. "See on minu jaoks täiesti selge ning kui tahame edestada tabeli põhjas olevat kolme meeskonda, vajame imet."

"Juba eelmine hooaeg oli ime. Inimesed küll ütlesid, et "oi, te ju lõpetasite 10. kohal", kuid oleksime paar võitu vähem saanud, oleksime olnud viie nõrgima meeskonna seas ehk see oli juba ime," lisas Benitez. "Kui suudaksime tänavu sama korrata, ehkki teised tiimid on veelgi rohkem raha mängijatele kulutanud, oleks see taas ime."

Unitedi klubis on keerulised ajad, kui meeskonna omanik Mike Ashley on mõnda aega proovinud klubi maha müüa. Detsembri alguses avaldas Ashley, et loodab väga klubi enne jaanuari üleminekuakna algust maha müüa.

"Püüan kõigile öelda, et nad saaks aru, kus me hetkel tasemelt asume ning mida peame tegema, et lõpetada näiteks 10. kohal," rääkis Benitez. "Kui arvame, et suudame kergesti võita klubisid, kes suve jooksul üle 100 miljoni naela kulutasid, olime täiesti valel arvamusel."

Newcastle United kohtub 26. detsembril tabeliliider Liverpooliga, kes on ainsa klubina veel kaotuseta.