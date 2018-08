NBC Sports: Liverpool tegi Klavanit müües julge sammu ja loovutas eestlase hirmodavalt

Eile õhtul tuli ametlik kinnitus, et Itaalia kõrgliigaklubi Cagliari maksis Liverpoolile Klavani eest kaks miljonit eurot ja sõlmis Eesti koondise kapteniga 2+1 lepingu (mis tähendab, et Klavanil on pärast kahte hooaega võimalus koostööd veel ühe aasta võrra pikendada).

NBC Sports imestab, et Liverpool otsustas viimasel hetkel Klavanist loobuda. "See jätab Liverpooli kaitseliini õige ahtakeseks. Algkoosseisu meeste Virgil Van Dijki ja Dejan Lovreni kõrvale jäid vaid kaks puhast keskkaitsjat - Joel Matip ja Joe Gomez. See müük on kahtlemata enesekindel samm hooaega suurte ootustega alustanud Liverpooli poolt."

"Kuigi 32-aastane Klavan, kes liitus Liverpooliga 2016. aastal sakslaste Augsburgist 5,5 miljoni euro eest, langes tänavu jaanuaris pärast van Dijki liitumist kaitsjate valikus veelgi tahapoole, tegi ta Meistrite liigas hooajaga ikkagi kaheksa korralikku mängu - neist 3 algkoosseisus - ja oli Liverpooli varumeeste hulgas tähtis lüli," kirjutab NBC Sports.

Klavan sai Liverpoolis kahe hooajaga kirja 53 mängu ja kaks väravat.