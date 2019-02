Nantes nõuab lennukiga alla kukkunud ründaja eest Cardiffilt üleminekuraha: esimene makse olgu tehtud 10 päeva jooksul

28-aastase Sala üleminekusumma tähistas ka Cardiff City kõigi aegade rekordit. BBC andmetel on Inglise kõrgliigaklubi esimese maksega viivitanud, kuna pole veel dokumentatsiooniga rahule jäänud. Kokku olevat klubid rahaülekande ajastanud kolmele aastale.

Väidetavalt ähvardab Prantsuse klubi Cardiffit juriidiliste käikudega, kui nad oma esimest summat 10 päeva jooksul kätte ei saa.

BBC pole Nantesi esindajatelt veel kommentaari saanud, kui Cardiffi allikas ütles, et nad küll austavad juba sõlmitud lepingut, kuid ei kavatse enne midagi teha, kuni "kõik faktid pole selged". Pole teada, kas Cardiffil on üleminekusumma katteks kindlustus olemas.

Alla kukkunud lennuki rusud. Foto: REUTERS/SCANPIX

Cardiffi klubis ollakse üllatunud, et Nantes oma nõudega just nüüd välja tuleb, kui Sala surnukeha veel tuvastatudki pole. Pühapäeval leiti Guernsey lähedalt merest lennuki rusud ning nende sees nähti ka ühte surnukeha. Lennukis viibis ka piloot David Ibbotson. Lennuõnnetuste Uurimise Amet (AAIB) teatas, et üritab enne lennuki pinnale toomist surnukeha sealt kätte saada.

Sala lennuk kukkus alla, kui mängija oli Cardiffist teel Prantsusmaale, et oma endiste tiimikaaslastega hüvasti jätta.