Murepilved Liverpoolis: Barcelona reklaamib juba Coutinhot, Salah sai vigastada

Sel hooajal Premier League'is 17 ning kõikide sarjade peale 23 väravat löönud 25-aastane egiptlane võeti mängus Leicesteriga 83. minutil puhkama.

“Ma ei tea praegu täpset probleemi põhjust, kuid ta lonkas,“ rääkis kohtumise järgsel pressikonverentsil Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. “Aualt öeldes ei ole see kunagi hea märk. Peame probleemi põhjuse tuvastama.“

Liverpoolis on aga muretsemiseks veelgi põhjust, kuna FC Barcelona teeb jätkuvalt kõik, et hankida endale Philippe Coutinho. Brasiillase nime kasutati juba Nike'i ametlikus FC Barcelona poes ning Coutinhoga reklaamiti Kataloonia võistkonna mängusärke.

Veebiküljele oli postitatud reklaam pealkirjaga “Kus imed juhtuvad“ ning lisatud, et Philippe Coutinho on valmis Camp Noul suurteks tegudeks. Veel paluti fännidel kiirustada, et saada endale maagilise pallivõluri nimega 2017/18 hooaja särk, vahendab Liverpool Echo. Hiljem postitus siiski kustutati.

Loomulikult on selline asjade käik Liverpooli vihastanud. Suvel tegi FC Barcelona brasiillase eest kolm pakkumist, kuid need kõik lükati inglaste poolt tagasi. Arvatakse, et jaanuaris teevad katalaanid järjekordsed pakkumised.

Liverpoolil seisab järgmine mäng ees juba 1. jaanuaril, kui Eesti aja järgi kell 17.00 kohtutakse Burnley'ga.

This graphic promoting Coutinho as a Barcelona player is on the Nike website...and when you type his name into the search engine on the site, it takes you to the Barca section! Even if he’s going, that’s bad form #LFC pic.twitter.com/7qPFAYtLyf