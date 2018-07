Müncheni Bayerni president: Mesut Özil on juba aastaid täielik p*sk

Mesut Özil Saksamaa koondise särgis. Foto: Mike Egerton, PA Wire/PA Images/Scanpix

Saksamaa jalgpallikoondise poolkaitsja Mesut Özil teatas eelmise nädala lõpus, et tema jaoks on rahvusesinduses mängud mängitud. Müncheni Bayerni president Uli Höness teatas seepeale, et Özil on viimastel aastatel olnud niivõrd halb, et tegemist on ainuõige otsusega.