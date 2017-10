Mourinhot vihastas Manchester Unitedi fännide käitumine

Jose Mourinho kritiseeris Manchester Unitedi fänne, sest nad ei toeta klubi ründetähte Romelu Lukakut piisavalt.

"Ma tahaksin, et fännid selgitaks, miks nad Lukakut piisavalt ei toeta. Ta annab endast kõik ja ma ei usu, et see on õiglane, sõltumata sellest, kas ta lööb värava või mitte," ütles Mourinho pärast 1:0 võitu lähirivaali Tottenhami üle.

"Kas need fännid on ikka Red Devilsid? Vahel ma ei tunnne seda, sest nad [Lukaku ja Martial] töötavad väga hästi. Nad olid vastamisi Euroopa kolme parema kaitsemängijaga ning nende töövõime oli hämmastav," kiitis portugallane.

Suvel Evertonist Unitedisse kolinud Lukaku on löönud 15 mänguga kokku 11 väravat, kuid tema viimane tabamus pärineb septembri lõpust Crystal Palace`iga kohtumisest.

United on Tottenhami alistamise järel Premier League`is 23 punktiga teisel kohal. Liider on Manchester City (28p), Ragnar Klavani koduklubi Liverpool (16p) on kuues.