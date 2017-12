Mourinho vihjas: Manchester United võib saada uue kapteni

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho vihjas pärast eilset 2:2 viiki Leicester Cityga, et tema meeskond võib peagi põhikohaga kaptenit vahetada.

Kui praegu on Unitedi esimesteks valikuteks keskväljamees Michael Carrick ja paremkaitsja Antonio Valencia, siis eilses kohtumises kandis nende puudumisel kaptenipaela Paul Pogba, kes on Mourinho sõnul kandidaadiks sellele, et edaspidi ka püsivalt suure au osaks saada.

Mourinho sõnul anti kaptenipael kohtumises Leicesteri vastu Pogbale, et talle lisamotivatsiooni anda. "Kõigele lisaks on ta noor mängija, kes on klubi akadeemias sirgunud. Tal on meie klubis palju-palju aastaid ees ning võib kapteniks saada ka tulevikus," selgitas portugallasest treener.