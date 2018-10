Mourinho varahommikune pressikonverents kestis vaid kolm ja pool minutit

Esimest korda 29 hooaja jooksul on Manchester United kodusel Old Traffordil võiduta jäänud viies mängus järjest.

"Ma aktsepteerin seda," ei olnud Mourinhol nii masendava statistika kohta midagi muud öelda. Küsimusele, miks asjad praegu tema meeskonnas ei suju, vastas portugallane: "Erinevatel põhjustel."

Ajaleht Daily Mail toob välja põnevad numbrid. Mourinho tänane pressikonverents, mille ta kutsus kokku tavatult varajaseks ajaks, kella 8-ks hommikul, kestis kolm ja pool minutit. Kuuele küsimusele vastamiseks kulutas ta vaid 262 sõna.

"Me teame, et oma positsiooni parandamiseks vajame neid kolme punkti, aga teame, et punkte tahab ka meie vastane," rääkis Mourinho homsest mängust Newcastle Unitediga.

"Väga-väga hae treener, meeskond, kes on väga hästi organiseeritud eriti tabeli esimese poole meeskondade vastu, kuna nende juhendaja on väga terane vastaste tugevusi analüüsima ja neid pidurdama. Nad pole küll sel hooajal tipptiimide vastu punkte saanud, küll aga teinud oma vastaste elu väga raskeks. Seega ootame keerulist mängu."

"Ma tean, et meil on alles oktoobri algus, kuid tabeliseis septembris ja oktoobris ei peegelda seda, mis võib juhtuda mõne kuu pärast või hooaja lõpus. Aga me oleme seisus, kus me peame palju paremini mängima ja punkte koguma. Punkte, mille me kaotasime viimases kahes Premier League'i kohtumises, kui kogusime kuuest võimalikust vaid ühe silma," lisas Mourinho.

Küsimusele, kas ta võib fännidele kinnitada, et teeb olukorra parandamiseks kõik endast võimaliku, jättis Mourinho vastamata.