Mourinho valas Manchesteri derbi eel õli tulle

Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna peatreeneri Jose Mourinho arvates lubatakse Manchester City juhendajal Pep Guardiolal teha Inglismaal asju, mis tema jaoks on keelatud.

Guardiola on viimastes mängudes kandnud rinnas kollast linti, mis on protestimärk Hispaanias toimuva katalaanide tagakiusamise suhtes. Manchester City peatreeneri kodumaal istuvad kaheksa parlamendiliiget Kataloonia iseseisvusreferendumi korraldamise eest trellide taga.

Eelmisel kuul pühendas Guardiola Meistrite liigas saadud võidu Napoli üle Kataloonia iseseisvuse eest võitlevate poliitikute auks, kirjutab BBC Sport.

"Kui reeglid lubavad seda teha, siis tema on vaba kodanik. Ma muidugi sügavalt kahtlen, kas poliitilise sõnumi edastamine väljakul on lubatud. Ma ei usu, et minul lubataks seda teha," sõnas Mourinho, kelle hoolealused võõrustavad pühapäeval Manchester Cityt.

Guardiola ja Mourinho rivaalitsemine ulatub aastate taha, kui esimene juhendas Hispaanias Barcelonat ja teine Madridi Reali.

Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) on varem poliitiliste avalduste eest korduvalt karistusi jaganud. Nii sai FC Barcelona 2015. aastal 24 000 euro suuruse rahatrahvi, kuna nende fännid tõid Berliinis Meistrite liiga finaalmängu ajal staadionile suure plakati Kataloonia iseseisvuse toetuseks. 18 aastat varem oli UEFA karistanud Liverpooli ründajat Robbie Fowlerit, kes avaldas oma särgil toetust koondatud Liverpooli sadamatöölistele.