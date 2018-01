Mourinho üliterav torge jätkas sõnasõda Contega

Foto: JASON CAIRNDUFF, Action Images via Reuters

Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho jätkas viimastel päevadel lahvatanud sõnasõda Chelsea peatreeneri Antonio Contega, tehes seda sealjuures väga teravalt.

Kui esmalt nimetas Mourinho Conte platsiäärset käitumist klounaadiks, vastas Conte seepeale, et kuna Mourinho on ka ise oma esimestel Inglismaa-aastatel nii käitunud, on portugallane ilmselt seniilselt dementne.

Eile õhtul tuli Mourinho Conte suunas välja uue ja veelgi teravama torkega, kui meenutas itaallase osalust 2012. aastal lahvatanud Itaalia jalgpalli suures kihlveoskandaalis.

"Üks asi, mida saan öelda, on see, et mind ei ole kunagi karistatud kokkuleppemängude eest. Ja seda ei juhtu mitte kunagi," põrutas Mourinho.